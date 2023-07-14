Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що вже колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов визнав проблеми з контрбатарейною боротьбою та великі втрати окупантів.

Заяви Попова підтверджують висновки Інституту вивчення війни про тактику ЗСУ на знищення всіх військ ворога на півдні.

“Колишній командувач 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) генерал-майор Іван Попов заявив у аудіозаписі, що просочився, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював невдоволення старшим командирам проблемами на лінії фронту в західній Запорізькій області”, — повідомили у актуальному зведенні ISW.

Аудіозвернення Попова “злив” у мережу депутат держдуми РФ, колишній замкомандувача військами Південного військового округу (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов.

“Попов стверджував, що висловлював занепокоєння “вищому рівню” російського командування з приводу відсутності у Росії засобів контрбатарейної війни, відсутності постів артилерійської розвідки, значних втрат росіян від вогню української артилерії та інших питань”, – повідомили аналітики.

Аудіозапис свого звернення Попов поширив запис серед ветеранів армії, а також командирів та особового складу 58-ї ЗВА.

“Зображення Поповим себе як лідера повстання, незадоволеного МО – навмисно чи ні – помітно нагадує самозображення та риторику фінансиста групи “Вагнера” ​​Євгенія Пригожина, який передував і мав місце під час його збройного повстання 24 червня. Однак відомо, що Попов не має жодних відомих зв’язків із “Вагнером” або Пригожиним”, – зазначили в ISW.

Претензії Попова багато в чому стосувалися діяльності “улюбленця” Пригожина – начальника Генштабу ЗС РФ генерала Герасимова.

“Скарги Попова на російське військове командування дозволяють припустити, що Герасимов, як і раніше, має значну владу над ухваленням оперативних рішень в Україні. Таким чином, Попов, ймовірно, прагнув обійти обов’язки Герасимова як головного командувача театру військових дій, безпосередньо попросивши Путіна скасувати повноваження Герасимова, хоча незрозуміло, якою мірою Попов прагнув позбавити Герасимова його повноважень”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що звернення опального генерала безпосередньо до Путіна “свідчить про модель агресивної поведінки, яка склалася у російському командуванні та російських військах, що воюють в Україні”.

“ISW раніше оцінював, що публічні розбіжності між російськими військами в Україні щодо постачання та бойових завдань, а також очевидна необхідність Міноборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань передбачають наявність серйозних проблем із ланцюжком підпорядкування, – акцентували в ISW. – Дедалі більше тендітний російський ланцюжок командування може призвести до критичної командно-адміністративної кризи в майбутньому, коли підтримка польовими командирами російського військового командування може стати все більш безпідставною”.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни вважають, що значного впливу на ситуацію на фронті на даному етапі звільнення Попова не матиме. Хоча може тимчасово підірвати управління в районах, де воює 58 ЗВА (захід Запорізької області) та погіршити бойовий дух військ.

“Ці впливи, найімовірніше, будуть незначними, і ISW продовжує вважати, що російські сили в цьому районі проводять надійну доктринальну оборону”, – зазначили фахівці.

Проте, за їхніми оцінками, відсутність ротації та великі втрати окупантів поступово стоншують їхню оборону.

“Скарга Попова на російські втрати в результаті артилерійського вогню, ймовірно, вказує на те, що російські сили потребують ротацій і підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області. Відсутність резервів у Росії, ймовірно, не дозволила Герасимову серйозно розглянути апеляцію Попова, а звільнення Попова ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил. Очевидна відсутність ротації військ на театрі воєнних дій передбачає, що російським силам доведеться покладатися на ті сили, які є, що вже деградували, у разі будь-якого прориву України. Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України”, – підсумували аналітики.