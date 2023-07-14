Увольнение командующего армией РФ: ISW заявил о серьезных проблемах у врага

Институт изучения войны (ISW) отметил, что уже бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов признал проблемы с контрбатарейной борьбой и большие потери оккупантов.

Заявления Попова во многом подтверждают выводы Института изучения войны о тактике ВСУ на уничтожение всех войск врага на юге.

«Бывший командующий 58-й общевойсковой армией (ОВА) генерал-майор Иван Попов заявил в просочившейся аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал недовольство старшим командирам проблемами на линии фронта в западной Запорожской области», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Аудиообращение Попова «слил» в сеть депутат госдумы РФ, бывший замкомандующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Попов утверждал, что выражал озабоченность «высшему уровню» российского командования по поводу отсутствия у России средств контрбатарейной войны, отсутствия постов артиллерийской разведки, значительных потерь россиян от огня украинской артиллерии и других вопросов», — сообщили аналитики.

Аудиозапись совего обращения Попов распространил запись среди ветеранов армии, а также командиров и личного состава 58-й ОВА.

«Изображение Поповым себя как лидера восстания, недовольного МО — намеренно или нет — заметно напоминает самоизображение и риторику финансиста группы «Вагнера» Евгения Пригожина, предшествовавшего и во время его вооруженного восстания 24 июня. Однако известно, что Попов не имеет никаких известных связей с «Вагнером» или Пригожиным», — отметили в ISW.

Претензии Попова во многом касались деятельности «любимца» Пригожина — начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова.

«Жалобы Попова на российское военное командование позволяют предположить, что Герасимов по-прежнему имеет значительную власть над принятием оперативных решений в Украине. Таким образом, Попов, вероятно, стремился обойти обязанности Герасимова как главного командующего театром военных действий, напрямую попросив Путина отменить полномочия Герасимова, хотя неясно, в какой степени Попов стремился лишить Герасимова его полномочий», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что обращение опального генерала непосредственно к Путину «свидетельствует о модели агрессивного поведения, сложившейся в российском командовании и российских войсках, воюющих в Украине».

«ISW ранее оценивал, что публичные разногласия между российскими войсками в Украине по поводу снабжения и боевых задач, а также очевидная необходимость Минобороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам предполагают наличие серьезных проблем с цепочкой подчинения, — акцентировали в ISW. — Все более хрупкая российская цепочка командования может привести к критическому командно-административному кризису в будущем, когда поддержка полевыми командирами российского военного командования может стать все более беспочвенной».

При этом аналитики Института изучения войны считают, что значительного влияния на ситуацию на фронте на данном этапе увольнение Попова не окажет. Хотя может временно подорвать управление в районах, где воюет 58-я ОВА (запад Запорожской области) и ухудшить боевой дух войск.

«Эти воздействия, скорее всего, будут незначительными, и ISW продолжает считать, что российские силы в этом районе проводят надежную доктринальную оборону», — отметили специалисты.

Тем не менее, по их оценкам, отсутствие ротации и большие потери оккупантов постепенно истончают их оборону.

«Жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области. Отсутствие резервов у России, вероятно, не позволило Герасимову серьезно рассмотреть апелляцию Попова, а увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил. Очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что российским силам придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва Украины. Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что, по оценке ISW, является попыткой Украины уничтожить российские силы, обороняющиеся на юге Украины», — подытожили аналитики.