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Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної

Події 20:12   18.07.2023
Олена Нагорна
Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної

За фактом обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області 18 липня, внаслідок якого загинув літній чоловік, а його дружина отримала поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Загинув 72-річний чоловік. Зазнала поранень 68-річна дружина загиблого. Її доправили до лікарні. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки”, – пишуть правоохоронці.

Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області 18 липня, внаслідок якого загинув літній чоловік, а його дружина отримала поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.".