Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної

За фактом обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області 18 липня, внаслідок якого загинув літній чоловік, а його дружина отримала поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Загинув 72-річний чоловік. Зазнала поранень 68-річна дружина загиблого. Її доправили до лікарні. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки”, – пишуть правоохоронці.

Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області