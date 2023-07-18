Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної
За фактом обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області 18 липня, внаслідок якого загинув літній чоловік, а його дружина отримала поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Загинув 72-річний чоловік. Зазнала поранень 68-річна дружина загиблого. Її доправили до лікарні. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки”, – пишуть правоохоронці.
Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 20:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області 18 липня, внаслідок якого загинув літній чоловік, а його дружина отримала поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.".