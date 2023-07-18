72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу

У Дворічній на Харківщині поранено 65-річну жінку, її госпіталізували, повідомила ХОВА.

«Внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталили, їй надають всю необхідну медичну допомогу», – розповіли в ХОВА.