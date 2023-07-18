72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу
У Дворічній на Харківщині поранено 65-річну жінку, її госпіталізували, повідомила ХОВА.
«Внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталили, їй надають всю необхідну медичну допомогу», – розповіли в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дворічній на Харківщині поранено 65-річну жінку, її госпіталізували, повідомила ХОВА.".