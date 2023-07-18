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72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу

Події 16:29   18.07.2023
Оксана Якушко
72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу

У Дворічній на Харківщині поранено 65-річну жінку, її госпіталізували, повідомила ХОВА.

«Внаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини. Наразі жінку ушпиталили, їй надають всю необхідну медичну допомогу», – розповіли в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 16:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дворічній на Харківщині поранено 65-річну жінку, її госпіталізували, повідомила ХОВА.".