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72-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате обстрела

Происшествия 16:29   18.07.2023
Оксана Якушко
72-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате обстрела

В Двуречной на Харьковщине ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщила ХОВА.

«В результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Сейчас женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Двуречной на Харьковщине ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщила ХОВА.".