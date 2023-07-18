72-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате обстрела
В Двуречной на Харьковщине ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщила ХОВА.
«В результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Сейчас женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Двуречной на Харьковщине ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщила ХОВА.".