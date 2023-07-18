72-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате обстрела

В Двуречной на Харьковщине ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали, сообщила ХОВА.

«В результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки. Сейчас женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ХОВА.