Live
  • Вторник 18.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена

Происшествия 20:12   18.07.2023
Елена Нагорная
Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена

По факту обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области 18 июля, в результате которого погиб пожилой мужчина, а его жена получила ранения, открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Погиб 72-летний мужчина. Получила ранения 68-летняя жена погибшего, ее доставили в больницу. По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники», — пишут правоохранители.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Читайте также: 72-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате обстрела

Автор: Елена Нагорная
Популярно
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
18.07.2023
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
17.07.2023
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
18.07.2023
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
18.07.2023
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
18.07.2023
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
17.07.2023

Новости по теме:

20:12
Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена
19:57
«єВідновлення»: жителям Харьковщины уже выплатили 9 млн грн на ремонты
19:37
Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно — Маляр
19:10
Обстрелы 9 населенных пунктов Харьковщины и авиаудар — сводка Генштаба ВСУ
18:56
Имитация эпического наступления – эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 20:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области 18 июля, в результате которого погиб пожилой мужчина, а его жена получила ранения, открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.".