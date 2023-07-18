Полиция показала видео из Двуречной, где погиб пенсионер и пострадала его жена

По факту обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области 18 июля, в результате которого погиб пожилой мужчина, а его жена получила ранения, открыто уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Погиб 72-летний мужчина. Получила ранения 68-летняя жена погибшего, ее доставили в больницу. По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники», — пишут правоохранители.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области