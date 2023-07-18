Підрив Кримського мосту: потік туристів із РФ “забиває” логістику армії – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що туристи, які прориваються до Криму та з Криму просто вздовж лінії фронту, створять значні проблеми окупантам на півдні.

“Атака 17 липня на міст через Керченську протоку, ймовірно, матиме наслідки для російської логістики на півдні України. Російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний рух з окупованого Криму до Росії через окупований південь України, а російські джерела повідомляють про великі пробки в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області у бік Мелітополя. Російські туристи, що тікають з окупованого Криму, ймовірно, посилили рух і, ймовірно, завадили російській логістиці з Криму до тилових районів Запорізької та Херсонської областей”, – пишуть аналітики ISW.

Вони наголосили, що “нездатність російського уряду привести російське суспільство у стан воєнного часу” суттєво вплине на забезпечення південного угруповання ворога. Наразі туристи, яким у розпал війни захотілося відпочити на окупованих територіях, “забивають” логістику своєї ж армії.

“Міст через Керченську протоку є однією з двох наземних комунікацій, що забезпечують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей єдиний логістичний маршрут, що залишився, тепер є єдиною точкою для постачання великої кількості механізованих російських сил на півдні України, що необхідні для відбиття українських контрнаступів. Російська та окупаційна влада, проте, продовжували просувати окупований Крим як туристичний напрямок, закликаючи російських цивільних осіб проїжджати через зону бойових дій і приїжджати до нього, а не радячи їм уникати його, як вчинив би відповідальний уряд”, – наголосили в Інституті вивчення війни.

Наслідки шаленого туристичного сезону позначаться і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі, прогнозують в ISW. Фахівці нагадали, що і без цих ускладнень забезпечення армії окупантів на півдні страждало. На це, зокрема, скаржився вже звільнений командувач 58 загальновійськової армії (ПВО) генерал-майор Іван Попов.

“Багато зі скарг Попова вказували на те, що 58-а загальновійськова армія і, ймовірно, інші російські з’єднання, дислоковані в Запорізькій області, страждають від нестачі постачання, яка ще більше посилиться, якщо потік туристів та інших цивільних осіб уповільнить логістичні маршрути, які підтримують російські війська на півдні України. Подальші проблеми з підтримкою цього угруповання та подальші скарги, що виникають у російському інформаційному просторі, ймовірно, викличуть подальше обурення з боку російської ультранаціоналістичної спільноти та підірвуть довіру до Міністерства оборони Росії”, – підсумували в ISW.