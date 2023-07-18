Подрыв Крымского моста: поток туристов из РФ «забивает» логистику армии — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что туристы, прорывающиеся в Крым и из Крыма прямо вдоль линии фронта, создадут значительные проблемы оккупантам на юге.

«Атака 17 июля на мост через Керченский пролив, вероятно, будет иметь последствия для российской логистики на юге Украины. Российские оккупационные власти перенаправили интенсивное гражданское движение из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщают об обширных пробках в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя. Российские туристы, бегущие из оккупированного Крыма, вероятно, усугубили движение и, вероятно, помешали российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей», — пишут аналитики ISW.

Они подчеркнули, что «неспособность российского правительства привести российское общество в состояние военного времени» существенно повлияет на обеспечение южной группировки врага. Сейчас туристы, которым в разгар войны захотелось отдохнуть на оккупированных территориях, «забивают» логистику своей же армии.

«Мост через Керченский пролив является одной из двух наземных коммуникаций, обеспечивающих южную группировку войск России, а другой маршрут проходит через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Этот единственный оставшийся логистический маршрут теперь является единственной точкой для снабжения большого количества механизированных российских сил на юге Украины, необходимых для отражения украинских контрнаступлений. Российские и оккупационные власти, тем не менее, продолжали продвигать оккупированный Крым как туристическое направление, призывая российских гражданских лиц проезжать через зону боевых действий и приезжать в нее, а не советуя им избегать ее, как поступило бы ответственное правительство», — подчеркнули в Институте изучения войны.

Последствия безумного туристического сезона скажутся и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе, прогнозируют в ISW. Специалисты напомнили, что и без этих осложнений обеспечение армии оккупантов на юге страдало. На это, в частности, жаловался уже уволенный командующий 58-й общевойсковой армией (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

«Многие из жалоб Попова указывали на то, что 58-я общевойсковая армия и, вероятно, другие российские соединения, дислоцированные в Запорожской области, страдают от нехватки снабжения, которая еще больше усугубится, если поток туристов и других гражданских лиц замедлит логистические маршруты, поддерживающие российские войска на юге Украины. Дальнейшие проблемы с поддержкой этой группировки и последующие жалобы, возникающие в российском информационном пространстве, вероятно, вызовут дальнейшее возмущение со стороны российского ультранационалистического сообщества и подорвут доверие к Министерству обороны России», — подытожили в ISW.