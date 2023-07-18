З гелікоптерів росіяни вдарили по станції на Харківщині

Сьогодні о 12 годині армія рф із гелікоптерів обстріляла станцію Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.

Внаслідок ворожих ударів з гелікоптерів по житловим вулицям станції Одноробівка знищено два будинка, ще два пошкоджені. Також постраждали господарчі споруди. Відсутнє світло.

Жертв серед мирного населення немає.