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З гелікоптерів росіяни вдарили по станції на Харківщині

Події 17:41   18.07.2023
Оксана Якушко
З гелікоптерів росіяни вдарили по станції на Харківщині

Сьогодні о 12 годині армія рф із гелікоптерів обстріляла станцію Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.

Внаслідок ворожих ударів з гелікоптерів по житловим вулицям станції Одноробівка знищено два будинка, ще два пошкоджені. Також постраждали господарчі споруди. Відсутнє світло.

Жертв серед мирного населення немає.

Читайте також: Із мінометів ворог обстріляв Одноробівку та Перовське на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 12 годині армія рф із гелікоптерів обстріляла станцію Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.".