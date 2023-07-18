З гелікоптерів росіяни вдарили по станції на Харківщині
Сьогодні о 12 годині армія рф із гелікоптерів обстріляла станцію Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.
Внаслідок ворожих ударів з гелікоптерів по житловим вулицям станції Одноробівка знищено два будинка, ще два пошкоджені. Також постраждали господарчі споруди. Відсутнє світло.
Жертв серед мирного населення немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 12 годині армія рф із гелікоптерів обстріляла станцію Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.".