С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
Сегодня в 12 часов армия рф из вертолетов обстреляла станцию Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщает Заря-news.
В результате вражеских ударов с вертолетов по жилым улицам станции Одноробовка уничтожены два дома, еще два повреждены. Также пострадали хозяйственные постройки. Отсутствует свет.
Жертв посреди мирного населения нет.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 12 часов армия рф из вертолетов обстреляла станцию Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщает Заря-news.".