С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине

Сегодня в 12 часов армия рф из вертолетов обстреляла станцию Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщает Заря-news.

В результате вражеских ударов с вертолетов по жилым улицам станции Одноробовка уничтожены два дома, еще два повреждены. Также пострадали хозяйственные постройки. Отсутствует свет.

Жертв посреди мирного населения нет.

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