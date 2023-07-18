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С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине

Происшествия 17:41   18.07.2023
Оксана Якушко
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине

Сегодня в 12 часов армия рф из вертолетов обстреляла станцию Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщает Заря-news.

В результате вражеских ударов с вертолетов по жилым улицам станции Одноробовка уничтожены два дома, еще два повреждены. Также пострадали хозяйственные постройки. Отсутствует свет.

Жертв посреди мирного населения нет.

Читайте также: Из минометов враг обстрелял Одноробовку и Перовское Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 17:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 12 часов армия рф из вертолетов обстреляла станцию Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщает Заря-news.".