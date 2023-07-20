Плантацію опіумного маку виростила жінка на власному городі на Харківщині
У мешканки села Яківлівка Лозівського району правоохоронці вилучили понад 3 тисячі кущів снодійного маку, повідомила Харківська обласна поліція.
На території домоволодіння в 61-річна зловмисниця висадила цілу плантацію нарковмісного маку, за яким дбайливо доглядала.
20 липня її помешкання поліцейські обшукали. Виявили 3160 кущів рослини, зовні схожої на снодійний мак.
Речові докази вилучили і направили на експертне дослідження.
За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів чи вирощування снодійного маку чи коноплі) КК України. Санкція статті передбачає штраф від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 14:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мешканки села Яківлівка Лозівського району правоохоронці вилучили понад 3 тисячі кущів снодійного маку, повідомила Харківська обласна поліція.".