Плантацію опіумного маку виростила жінка на власному городі на Харківщині

У мешканки села Яківлівка Лозівського району правоохоронці вилучили понад 3 тисячі кущів снодійного маку, повідомила Харківська обласна поліція.

На території домоволодіння в 61-річна зловмисниця висадила цілу плантацію нарковмісного маку, за яким дбайливо доглядала.



20 липня її помешкання поліцейські обшукали. Виявили 3160 кущів рослини, зовні схожої на снодійний мак.

Речові докази вилучили і направили на експертне дослідження.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів чи вирощування снодійного маку чи коноплі) КК України. Санкція статті передбачає штраф від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.