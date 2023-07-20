Плантацию опиумного мака вырастила женщина на своем огороде на Харьковщине

У жительницы села Яковлевка Лозовского района правоохранители изъяли более 3 тысяч кустов снотворного мака, сообщила Харьковская областная полиция.

На территории домовладения в 61-летняя злоумышленница взорвала целую плантацию наркосодержащего мака, за которым бережно ухаживала.



20 июля ее жилье полицейские обыскали. Обнаружили 3160 кустов растения, внешне похожего на снотворный мак.

Вещественные улики изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.