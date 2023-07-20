Плантацию опиумного мака вырастила женщина на своем огороде на Харьковщине
У жительницы села Яковлевка Лозовского района правоохранители изъяли более 3 тысяч кустов снотворного мака, сообщила Харьковская областная полиция.
На территории домовладения в 61-летняя злоумышленница взорвала целую плантацию наркосодержащего мака, за которым бережно ухаживала.
20 июля ее жилье полицейские обыскали. Обнаружили 3160 кустов растения, внешне похожего на снотворный мак.
Вещественные улики изъяли и направили на экспертное исследование.
По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 14:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У жительницы села Яковлевка Лозовского района правоохранители изъяли более 3 тысяч кустов снотворного мака, сообщила Харьковская областная полиция.".