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Плантацию опиумного мака вырастила женщина на своем огороде на Харьковщине

Происшествия 14:18   20.07.2023
Оксана Якушко
Плантацию опиумного мака вырастила женщина на своем огороде на Харьковщине

У жительницы села Яковлевка Лозовского района правоохранители изъяли более 3 тысяч кустов снотворного мака, сообщила Харьковская областная полиция.

На территории домовладения в 61-летняя злоумышленница взорвала целую плантацию наркосодержащего мака, за которым бережно ухаживала.


20 июля ее жилье полицейские обыскали. Обнаружили 3160 кустов растения, внешне похожего на снотворный мак.

Вещественные улики изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 14:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У жительницы села Яковлевка Лозовского района правоохранители изъяли более 3 тысяч кустов снотворного мака, сообщила Харьковская областная полиция.".