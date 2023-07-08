Мешок патронов и наркотики нашли полицейские у жителя Харьковщины (фото)

36-летний житель Чугуевского района выращивал во дворе мак и коноплю, а в сарае хранил больше 3000 патронов.

«Полицейские офицеры Малиновской громады Чугуевского районного управления получили оперативную информацию о вероятной причастности 36-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотических средств. В результате санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили во дворе 36-летнего мужчины растения опийного мака и конопли. В сарае обнаружили бумажный сверток с сухим растительным веществом, похожим на измельченную коноплю, штык-нож к автоматическому стрелковому оружию, более 3000 патронов и порох», — сообщили о находках полицейских в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вещдоки отправили для исследования экспертам. Уголовные производства за хранение оружия и наркотиков открыли по двум статьям УК. Обладателю незаконных «запасов» грозит до семи лет тюрьмы.