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Мешок патронов и наркотики нашли полицейские у жителя Харьковщины (фото)

Происшествия 13:26   08.07.2023
Оксана Горун
Мешок патронов и наркотики нашли полицейские у жителя Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

36-летний житель Чугуевского района выращивал во дворе мак и коноплю, а в сарае хранил больше 3000 патронов.

«Полицейские офицеры Малиновской громады Чугуевского районного управления получили оперативную информацию о вероятной причастности 36-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотических средств. В результате санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили во дворе 36-летнего мужчины растения опийного мака и конопли. В сарае обнаружили бумажный сверток с сухим растительным веществом, похожим на измельченную коноплю, штык-нож к автоматическому стрелковому оружию, более 3000 патронов и порох», — сообщили о находках полицейских в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Вещдоки отправили для исследования экспертам. Уголовные производства за хранение оружия и наркотиков открыли по двум статьям УК. Обладателю незаконных «запасов» грозит до семи лет тюрьмы.

Мужчина хранил дома оружие и наркотики на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мужчина хранил дома оружие и наркотики на Харьковщине 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мужчина хранил дома оружие и наркотики на Харьковщине 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мужчина хранил дома оружие и наркотики на Харьковщине 5
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний житель Чугуевского района выращивал во дворе мак и коноплю, а в сарае хранил больше 3000 патронов".