Мешок патронов и наркотики нашли полицейские у жителя Харьковщины (фото)
36-летний житель Чугуевского района выращивал во дворе мак и коноплю, а в сарае хранил больше 3000 патронов.
«Полицейские офицеры Малиновской громады Чугуевского районного управления получили оперативную информацию о вероятной причастности 36-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотических средств. В результате санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили во дворе 36-летнего мужчины растения опийного мака и конопли. В сарае обнаружили бумажный сверток с сухим растительным веществом, похожим на измельченную коноплю, штык-нож к автоматическому стрелковому оружию, более 3000 патронов и порох», — сообщили о находках полицейских в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Вещдоки отправили для исследования экспертам. Уголовные производства за хранение оружия и наркотиков открыли по двум статьям УК. Обладателю незаконных «запасов» грозит до семи лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 13:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний житель Чугуевского района выращивал во дворе мак и коноплю, а в сарае хранил больше 3000 патронов".