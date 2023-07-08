Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)

36-річний мешканець Чугуївського району вирощував у дворі мак та коноплі, а у сараї зберігав понад 3000 набоїв.

“Поліцейські офіцери Малинівської громади Чугуївського районного управління отримали оперативну інформацію про ймовірну причетність 36-річного місцевого жителя до незаконного зберігання наркотичних засобів. У результаті санкціонованого обшуку працівники поліції виявили на подвір’ї 36-річного чоловіка рослини опійного маку та коноплі. В сараї виявили паперовий згорток з сухою рослиною речовиною, схожою на подрібнену коноплю, багнет-ніж до автоматичної стрілецької зброї, понад 3 тисячі набоїв та порох”, – повідомили про знахідки поліціянтів у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Речдоки відправили для дослідження експертам. Кримінальні провадження за зберігання зброї та наркотиків відкрили за двома статтями КК. Власнику незаконних “запасів” загрожує до семи років ув’язнення.