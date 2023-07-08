Live
  • Субота 08.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)

Події 13:26   08.07.2023
Оксана Горун
Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

36-річний мешканець Чугуївського району вирощував у дворі мак та коноплі, а у сараї зберігав понад 3000 набоїв.

“Поліцейські офіцери Малинівської громади Чугуївського районного управління отримали оперативну інформацію про ймовірну причетність 36-річного місцевого жителя до незаконного зберігання наркотичних засобів. У результаті санкціонованого обшуку працівники поліції виявили на подвір’ї 36-річного чоловіка рослини опійного маку та коноплі. В сараї виявили паперовий згорток з сухою рослиною речовиною, схожою на подрібнену коноплю, багнет-ніж до автоматичної стрілецької зброї, понад 3 тисячі набоїв та порох”, – повідомили про знахідки поліціянтів у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали

Речдоки відправили для дослідження експертам. Кримінальні провадження за зберігання зброї та наркотиків відкрили за двома статтями КК. Власнику незаконних “запасів” загрожує до семи років ув’язнення.

Чоловік зберігав удома зброю та наркотики на Харківщині
Фото: ГУНП у Харківській області
Чоловік зберігав удома зброю та наркотики на Харківщині 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Чоловік зберігав удома зброю та наркотики на Харківщині 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Чоловік зберігав удома зброю та наркотики на Харківщині 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом
На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом
08.07.2023
Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали
Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали
08.07.2023
Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)
Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)
08.07.2023
Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині
Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині
08.07.2023
Спійманий у Харкові зрадник здавав координати ЗСУ та сяде за це на 15 років
Спійманий у Харкові зрадник здавав координати ЗСУ та сяде за це на 15 років
08.07.2023
Дзержинський, Ленінський, Московський: Зеленського просять перейменувати суди
Дзержинський, Ленінський, Московський: Зеленського просять перейменувати суди
07.07.2023

Новини за темою:

13:33
Грався у дворі та зник: на Харківщині розшукали 6-річного хлопчика
13:22
В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка
13:07
Авто з-за кордону: шахрай обдурив мешканця Харківщини на 126 тис грн
11:15
Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)
08:32
Патрульна в Харкові підібрала таксу та шукає її господарів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний мешканець Чугуївського району вирощував у дворі мак та коноплі, а у сараї зберігав понад 3000 набоїв".