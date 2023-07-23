Сирський показав, як знищують піхоту РФ на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп’янському напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
“32-га ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп’янському напрямку”, – підписав відео Сирський.
Відео: Олександр Сирський
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 10:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп’янському напрямку.".