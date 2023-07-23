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Сирський показав, як знищують піхоту РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 10:40   23.07.2023
Олена Нагорна
Сирський показав, як знищують піхоту РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

“32-га ОМБр знищує ворожу піхоту на Куп’янському напрямку”, – підписав відео Сирський.

Відео: Олександр Сирський

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 32-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп’янському напрямку.".