На Куп’янському напрямку просування немає – Синєгубов спростовує успіхи РФ

На Куп’янському напрямку українські захисники надійно тримають свої позиції, просування ворога немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів», – розповів посадовець у своєму телеграмі.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та в районі Бахмута, але успіхів не досягли, тоді як армія РФ вела наступальні дії в районі Куп’янська, Бахмута і на рубежі Авдіївка-Донецьк, а також заявила про свої успіхи біля Куп’янська.

“Російські джерела стверджували, що російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська і просувалися в цьому районі 22 липня. Кілька російських блогерів стверджували, що російські війська провели наступ у районі Синьківки, а російський агрегатор новин стверджував, що 21 липня російські війська просунулися в районі Куп’янська, зайнявши плацдарм на залізничній станції Мовчанове”, – пише ISW.