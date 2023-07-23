На Куп’янському напрямку просування немає – Синєгубов спростовує успіхи РФ
На Куп’янському напрямку українські захисники надійно тримають свої позиції, просування ворога немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів», – розповів посадовець у своєму телеграмі.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та в районі Бахмута, але успіхів не досягли, тоді як армія РФ вела наступальні дії в районі Куп’янська, Бахмута і на рубежі Авдіївка-Донецьк, а також заявила про свої успіхи біля Куп’янська.
“Російські джерела стверджували, що російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська і просувалися в цьому районі 22 липня. Кілька російських блогерів стверджували, що російські війська провели наступ у районі Синьківки, а російський агрегатор новин стверджував, що 21 липня російські війська просунулися в районі Куп’янська, зайнявши плацдарм на залізничній станції Мовчанове”, – пише ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 09:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники надійно тримають свої позиції, просування ворога немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".