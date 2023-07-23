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На Купянском направлении продвижения нет — Синегубов опровергает успехи РФ

Общество 09:30   23.07.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении продвижения нет — Синегубов опровергает успехи РФ Карта ISW

На Купянском направлении украинские защитники надежно держат свои позиции, продвижения врага нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — рассказал Синегубов в своем Telegram.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Бахмута, но успехов не добились, в то время как армия РФ вела наступательные действия в районе Купянска, Бахмута и на рубеже Авдеевка-Донецк, а также заявила о своих успехах в районе Купянска.

«Российские источники утверждали, что российские войска вели наступательные операции в районе Купянска и продвигались в этом районе 22 июля. Несколько российских блогеров утверждали, что российские войска провели наступление в районе Синьковки, а российский агрегатор новостей утверждал, что 21 июля российские войска продвинулись в районе Купянска, заняв плацдарм на железнодорожной станции Молчаново», — пишет ISW.

Читайте также: Двое погибших и раненый: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники надежно держат свои позиции, продвижения врага нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".