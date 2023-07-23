На Купянском направлении продвижения нет — Синегубов опровергает успехи РФ
На Купянском направлении украинские защитники надежно держат свои позиции, продвижения врага нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — рассказал Синегубов в своем Telegram.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Бахмута, но успехов не добились, в то время как армия РФ вела наступательные действия в районе Купянска, Бахмута и на рубеже Авдеевка-Донецк, а также заявила о своих успехах в районе Купянска.
«Российские источники утверждали, что российские войска вели наступательные операции в районе Купянска и продвигались в этом районе 22 июля. Несколько российских блогеров утверждали, что российские войска провели наступление в районе Синьковки, а российский агрегатор новостей утверждал, что 21 июля российские войска продвинулись в районе Купянска, заняв плацдарм на железнодорожной станции Молчаново», — пишет ISW.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 09:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники надежно держат свои позиции, продвижения врага нет, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".