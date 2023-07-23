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Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)

Общество 10:40   23.07.2023
Елена Нагорная
Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«32-я ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении», — подписал видео Сырский.

Видео: Александр Сырский

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.".