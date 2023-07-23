Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)
Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«32-я ОМБр уничтожает вражескую пехоту на Купянском направлении», — подписал видео Сырский.
Видео: Александр Сырский
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 10:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.".