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По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни

Події 21:30   28.07.2023
Оксана Якушко
По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни

Росіяни завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, повідомив нардеп Олександр Бакумов у своєму телеграмі.

«Дніпро. Держава – терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни», – написав Бакумов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 21:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, повідомив нардеп Олександр Бакумов у своєму телеграмі.".