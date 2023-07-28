По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни
Росіяни завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, повідомив нардеп Олександр Бакумов у своєму телеграмі.
«Дніпро. Держава – терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни», – написав Бакумов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 21:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, повідомив нардеп Олександр Бакумов у своєму телеграмі.".