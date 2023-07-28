По многоэтажке в Днепре ударили ракетой россияне
Фото: Вадим Беликов
Россияне нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, сообщил нардеп Александр Бакумов в своем телеграмме.
«Днепр. Государство – террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке. Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны», — написал Бакумов.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 21:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, сообщил нардеп Александр Бакумов в своем телеграмме.".