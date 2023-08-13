Віслючка з-під Бахмута передали військові в харківський екопарк (відео)

Українські військові, які б’ють окупантів у районі міста Бахмут Донецької області, передали в регіональний ландшафтний парк під Харковом віслючка мальтійської породи.

У тварини була велика гематома на шиї та деякі інші проблеми. Фахівці надали віслючку допомогу, і зараз він почувається краще. Реабілітацію він проходитиме у “Долині альпак”, пише пресслужба екопарку.

В екопарку кажуть, що до них постійно привозять тварин, урятованих українськими військовими у зоні бойових дій.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 гектарів завершили розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней та кіз. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший. Там поки що працюють сапери.