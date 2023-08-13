Ослика из-под Бахмута передали военные в харьковский экопарк (видео)

Украинские военные, которые бьют оккупантов в районе города Бахмут Донецкой области, передали в региональный ландшафтный парк под Харьковом ослика мальтийской породы.

У животного была большая гематома на шее и некоторые другие проблемы. Специалисты оказали ослику помощь, и сейчас он чувствует себя лучше. Реабилитацию он будет проходить в «Долине альпака», пишет пресс-служба экопарка.

В экопарке говорят, что к ним постоянно привозят животных, спасенных украинскими военными в зоне боевых действий.

Напомним, 1 июня 2023 года в экопарке открыли первую локацию — «Долину альпака». На открытой территории площадью до 4 гектаров завершили разминирование и поселили животных: альпака, овец, лошадей и коз. «Долина» находится по одну сторону от окружной, основной парк — по другую. Там пока работают саперы.