Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро
Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як іде підготовка до навчання дітей під землею.
“Ми потужно готуємося до навчального сезону. Так, ми не зможемо почати навчальний сезон у наших школах, у найпростіших укриттях, які ми організували. Але за допомогою нашого комунального підприємства – метрополітену ми організовуємо спеціальні класи, щоб ті родини, ті діти, які хочуть і мають таке бажання, змогли б комбіновано навчатися в повноцінних класах у метрополітені… Ми зараз організовуємо таким чином класи, які будуть витримувати всі нормативи, які є в нашій країні. Це безпекова ситуація, рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція. Крім того, будемо підвозити дітей, будемо безплатно годувати дітей”, — повідомив Терехов.
Він наголосив, що навчання у метро проходитиме лише за бажанням батьків.
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“Є певний відсоток батьків, які хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки онлайн. Є певний відсоток людей, які хочуть навчати своїх дітей за комбінованою системою, й ми повинні зробити всі умови, щоб надати такі можливості всім харків’янам“, – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як іде підготовка до навчання дітей під землею".