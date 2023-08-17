Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро

Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як іде підготовка до навчання дітей під землею.

“Ми потужно готуємося до навчального сезону. Так, ми не зможемо почати навчальний сезон у наших школах, у найпростіших укриттях, які ми організували. Але за допомогою нашого комунального підприємства – метрополітену ми організовуємо спеціальні класи, щоб ті родини, ті діти, які хочуть і мають таке бажання, змогли б комбіновано навчатися в повноцінних класах у метрополітені… Ми зараз організовуємо таким чином класи, які будуть витримувати всі нормативи, які є в нашій країні. Це безпекова ситуація, рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція. Крім того, будемо підвозити дітей, будемо безплатно годувати дітей”, — повідомив Терехов.

Він наголосив, що навчання у метро проходитиме лише за бажанням батьків.

“Є певний відсоток батьків, які хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки онлайн. Є певний відсоток людей, які хочуть навчати своїх дітей за комбінованою системою, й ми повинні зробити всі умови, щоб надати такі можливості всім харків’янам“, – сказав мер.