Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро

Суспільство 10:16   17.08.2023
Оксана Горун
Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро

Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як іде підготовка до навчання дітей під землею.

“Ми потужно готуємося до навчального сезону. Так, ми не зможемо почати навчальний сезон у наших школах, у найпростіших укриттях, які ми організували. Але за допомогою нашого комунального підприємства – метрополітену ми організовуємо спеціальні класи, щоб ті родини, ті діти, які хочуть і мають таке бажання, змогли б комбіновано навчатися в повноцінних класах у метрополітені… Ми зараз організовуємо таким чином класи, які будуть витримувати всі нормативи, які є в нашій країні. Це безпекова ситуація, рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція. Крім того, будемо підвозити дітей, будемо безплатно годувати дітей”, — повідомив Терехов.

Він наголосив, що навчання у метро проходитиме лише за бажанням батьків.

Читайте також:  Терехов пояснив, навіщо відбудовувати Харків просто під час війни

Є певний відсоток батьків, які хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки онлайн. Є певний відсоток людей, які хочуть навчати своїх дітей за комбінованою системою, й ми повинні зробити всі умови, щоб надати такі можливості всім харків’янам“, – сказав мер.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Робота в Харкові: вакансії до 20 тисяч гривень
Робота в Харкові: вакансії до 20 тисяч гривень
17.08.2023, 10:29
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро
Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро
17.08.2023, 10:16
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
16.08.2023, 10:38
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41
Терехов пояснив, навіщо відбудовувати Харків просто під час війни
Терехов пояснив, навіщо відбудовувати Харків просто під час війни
17.08.2023, 09:59

Новини за темою:

09:59
Терехов пояснив, навіщо відбудовувати Харків просто під час війни
12:11
Терехов кличе харків’ян на зустріч: що планує обговорити
19:59
Два вороги – РФ і корупція: мерія Харкова задекларувала свою доброчесність
10:01
Терехов закликав харків’ян бути дуже обережними
09:42
“Дуже неприємна подія” – Терехов про проєкт офісного центру в Саржиному яру

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потужно готуємося до навчального сезону – мер Харкова про роботи в метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як іде підготовка до навчання дітей під землею".