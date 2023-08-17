Мощно готовимся к учебному сезону — мэр Харькова о работах в метро

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как идет подготовка к учебе детей под землей.

«Мы мощно готовимся к учебному сезону. Да, мы не сможем начать учебный сезон в наших школах, в самых простых укрытиях в школах, которые мы организовали. Но с помощью нашего коммунального предприятия – метрополитена – мы организовываем специальные классы… Мы сейчас организовываем таким образом классы, которые будут выдерживать все нормативы, имеющиеся в нашей стране. Это требования по безопасности, рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция. Кроме того, будем подвозить детей, бесплатно кормить детей», — сообщил Терехов.

Он подчеркнул, что учеба в метро будет проходить только по желанию родителей.

«Есть определенный процент родителей, которые хотят, чтобы их дети учились только онлайн. Есть определенный процент людей, желающих обучать своих детей по комбинированной системе. И мы должны сделать все условия, чтобы предоставить такие возможности всем харьковчанам», — сказал мэр.