Мощно готовимся к учебному сезону — мэр Харькова о работах в метро
Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как идет подготовка к учебе детей под землей.
«Мы мощно готовимся к учебному сезону. Да, мы не сможем начать учебный сезон в наших школах, в самых простых укрытиях в школах, которые мы организовали. Но с помощью нашего коммунального предприятия – метрополитена – мы организовываем специальные классы… Мы сейчас организовываем таким образом классы, которые будут выдерживать все нормативы, имеющиеся в нашей стране. Это требования по безопасности, рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция. Кроме того, будем подвозить детей, бесплатно кормить детей», — сообщил Терехов.
Он подчеркнул, что учеба в метро будет проходить только по желанию родителей.
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«Есть определенный процент родителей, которые хотят, чтобы их дети учились только онлайн. Есть определенный процент людей, желающих обучать своих детей по комбинированной системе. И мы должны сделать все условия, чтобы предоставить такие возможности всем харьковчанам», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как идет подготовка к учебе детей под землей".