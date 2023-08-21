У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Протягом доби в Харківській області ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове, повідомляють у Генштабі ЗСУ станом на 18:00.
По Україні ворог завдав двох ракетних і понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Сталося понад 20 бойових зіткнень, пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове, повідомляють у Генштабі ЗСУ станом на 18:00.".