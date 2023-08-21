У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Протягом доби в Харківській області ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Дворічна, Синьківка, Кислівка та Берестове, повідомляють у Генштабі ЗСУ станом на 18:00.

По Україні ворог завдав двох ракетних і понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Сталося понад 20 бойових зіткнень, пише Генштаб.