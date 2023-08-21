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В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Происшествия 19:01   21.08.2023
Елена Нагорная
В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области российским минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое, сообщают в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.

По Украине враг нанес два ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Произошло более 20 боевых столкновений, пишет Генштаб.

Читайте также: На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области российским минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое, сообщают в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.".