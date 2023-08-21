В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области российским минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое, сообщают в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.
По Украине враг нанес два ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Произошло более 20 боевых столкновений, пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области российским минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое, сообщают в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.".