Вкрали банківську картку та намагалися втекти: у Харкові піймали грабіжників

Вдень 26 серпня на вулиці Северина Потоцького двоє невідомих вкрали у чоловіка банківську картку, під погрозою фізичною розправи вимагали назвати від неї пароль, а потім втекли.

Чоловіки забігли у тролейбус та поїхали з місця, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб на бульварі Богдана Хмельницького. Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися у скоєному», – додали в патрульній.

Для з’ясування обставин правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.