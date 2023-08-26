Вкрали банківську картку та намагалися втекти: у Харкові піймали грабіжників
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Вдень 26 серпня на вулиці Северина Потоцького двоє невідомих вкрали у чоловіка банківську картку, під погрозою фізичною розправи вимагали назвати від неї пароль, а потім втекли.
Чоловіки забігли у тролейбус та поїхали з місця, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат — поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб на бульварі Богдана Хмельницького. Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися у скоєному», – додали в патрульній.
Для з’ясування обставин правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.
Читайте також: Серед білого дня напав на перехожого: на Салтівці спіймали ймовірного злодія
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вкрали банківську картку та намагалися втекти: у Харкові піймали грабіжників»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 18:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 серпня на вулиці Северина Потоцького двоє невідомих вкрали у чоловіка банківську картку, під погрозою фізичною розправи вимагали назвати від неї пароль, а потім втекли.".