Украли банковскую карту и пытались убежать: в Харькове поймали грабителей
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Днем 26 августа на улице Северина Потоцкого двое неизвестных украли у мужчины банковскую карту, под угрозой физической расправы потребовали назвать от нее пароль, а затем убежали.
Мужчины забежали в троллейбус и уехали с места, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Патрульные опросили заявителя и немедленно начали отрабатывать предоставленную им информацию. Как результат — полицейские оперативно отыскали двух прохожих по описанию на бульваре Богдана Хмельницкого. Во время разговора с правоохранителями мужчины признались в содеянном», — добавили в патрульной.
Для выяснения обстоятельств правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 18:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 26 августа на улице Северина Потоцкого двое неизвестных украли у мужчины банковскую карту, под угрозой физической расправы потребовали назвать от нее пароль, а затем убежали.".