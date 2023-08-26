Украли банковскую карту и пытались убежать: в Харькове поймали грабителей

Днем 26 августа на улице Северина Потоцкого двое неизвестных украли у мужчины банковскую карту, под угрозой физической расправы потребовали назвать от нее пароль, а затем убежали.

Мужчины забежали в троллейбус и уехали с места, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Патрульные опросили заявителя и немедленно начали отрабатывать предоставленную им информацию. Как результат — полицейские оперативно отыскали двух прохожих по описанию на бульваре Богдана Хмельницкого. Во время разговора с правоохранителями мужчины признались в содеянном», — добавили в патрульной.

Для выяснения обстоятельств правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.