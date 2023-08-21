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Средь бела дня напал на прохожего: уличного грабителя поймали на Салтовке

Общество 23:11   21.08.2023
Елена Нагорная
Средь бела дня напал на прохожего: уличного грабителя поймали на Салтовке Фото: УПП в Харьковской области

Днем 21 августа на улице Героев Труда неизвестный ударил прохожего, отобрал его рюкзак, мобильный телефон и документы, после чего скрылся. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего.

Вызов о грабеже копы получили во время патрулирования Салтовского района, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на улице Валентиновской. Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 23:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 21 августа на улице Героев Труда неизвестный ударил прохожего, отобрал его рюкзак, мобильный телефон и документы, после чего скрылся. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего.".