Средь бела дня напал на прохожего: уличного грабителя поймали на Салтовке

Днем 21 августа на улице Героев Труда неизвестный ударил прохожего, отобрал его рюкзак, мобильный телефон и документы, после чего скрылся. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего.

Вызов о грабеже копы получили во время патрулирования Салтовского района, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на улице Валентиновской. Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.