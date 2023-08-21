Средь бела дня напал на прохожего: уличного грабителя поймали на Салтовке
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 21 августа на улице Героев Труда неизвестный ударил прохожего, отобрал его рюкзак, мобильный телефон и документы, после чего скрылся. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего.
Вызов о грабеже копы получили во время патрулирования Салтовского района, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на улице Валентиновской. Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 23:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 21 августа на улице Героев Труда неизвестный ударил прохожего, отобрал его рюкзак, мобильный телефон и документы, после чего скрылся. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего.".