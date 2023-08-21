Серед білого дня напав на перехожого: на Салтівці спіймали грабіжника

Вдень 21 серпня на вулиці Героїв Праці невідомий вдарив перехожого, відібрав його рюкзак, мобільний телефон та документи, після чого втік. Правоохоронці затримали ймовірного нападника.

Виклик про пограбування копи отримали під час патрулювання Салтівського району, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Чоловіка, який підпадав під орієнтування, затримали на вулиці Валентинівській. Для з’ясування обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу.