ІПСО РФ – Терехов про цитування його коментаря AFP про дерусифікацію в Харкові

Агентство Франс Прес напередодні опублікувало матеріал про дерусифікацію у Харкові, в якому наводить позицію мера Ігоря Терехова. Інформацію поширили на російських пропагандистських порталах, і міський голова вже заявив про ворожу ІПСО.

Терехов, який володіє російською та українською мовами та в чиєму патріотизмі ніхто не сумнівається, застерігає від спокуси бойкоту. За його словами, форсування дерусифікації у регіоні, де так довго домінувала російська мова, не без ризику, пише AFP.

“Наполягати на тому, щоб люди відмовилися від російської – не найкращий спосіб діяти… Чим більше ви будете тиснути, тим більше буде опору”, – цитує Терехова видання і зазначає, що з ними він спілкується українською мовою, а зі своєю командою – російською.

Російські пропагандистські сайти опублікували цю інформацію під заголовками “Мер Харкова: нав’язування бойкоту російської мови спричинить опір” та “Мер Харкова заявив про неприпустимість нав’язування бойкоту російської мови”.



Скрин: Ігор Терехов

Терехов у своєму телеграм-каналі заявив, що це “брехливі й до болю примітивні вигадки російських пропагандистів”.

“Усі ці ІПСО розраховані ні на що інше, як на чергову провокацію мовного скандалу і розкол всередині українського суспільства, що завжди на руку ворогові. Харків – героїчне місто. Українська – єдина державна мова. Наша рідна мова. І розпочата рф війна тільки пришвидшила і без того неминучий процес свідомого переходу усіх нас на спілкування нею у всіх сферах життя”, – зазначив Терехов.