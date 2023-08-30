ІПСО РФ – Терехов про цитування його коментаря AFP про дерусифікацію в Харкові
Агентство Франс Прес напередодні опублікувало матеріал про дерусифікацію у Харкові, в якому наводить позицію мера Ігоря Терехова. Інформацію поширили на російських пропагандистських порталах, і міський голова вже заявив про ворожу ІПСО.
Терехов, який володіє російською та українською мовами та в чиєму патріотизмі ніхто не сумнівається, застерігає від спокуси бойкоту. За його словами, форсування дерусифікації у регіоні, де так довго домінувала російська мова, не без ризику, пише AFP.
“Наполягати на тому, щоб люди відмовилися від російської – не найкращий спосіб діяти… Чим більше ви будете тиснути, тим більше буде опору”, – цитує Терехова видання і зазначає, що з ними він спілкується українською мовою, а зі своєю командою – російською.
Російські пропагандистські сайти опублікували цю інформацію під заголовками “Мер Харкова: нав’язування бойкоту російської мови спричинить опір” та “Мер Харкова заявив про неприпустимість нав’язування бойкоту російської мови”.
Скрин: Ігор Терехов
Терехов у своєму телеграм-каналі заявив, що це “брехливі й до болю примітивні вигадки російських пропагандистів”.
“Усі ці ІПСО розраховані ні на що інше, як на чергову провокацію мовного скандалу і розкол всередині українського суспільства, що завжди на руку ворогові. Харків – героїчне місто. Українська – єдина державна мова. Наша рідна мова. І розпочата рф війна тільки пришвидшила і без того неминучий процес свідомого переходу усіх нас на спілкування нею у всіх сферах життя”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 07:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агентство Франс Прес напередодні опублікувало матеріал про дерусифікацію у Харкові, в якому наводить позицію мера Ігоря Терехова. Інформацію поширили на російських пропагандистських порталах, і міський голова вже заявив про ворожу ІПСО.".