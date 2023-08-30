ИПСО РФ — Терехов о цитировании его комментария AFP о дерусификации в Харькове

Агентство Франс Пресс накануне опубликовало материал о дерусификации в Харькове, в котором приводит позицию мэра Игоря Терехова. Информацию распространили на российских пропагандистских порталах, и городской голова уже заявил о вражеской ИПСО.

Терехов, владеющий русским и украинским языками и в чьем патриотизме никто не сомневается, предостерегает от соблазна бойкота. По его словам, форсирование дерусификации в регионе, где так долго доминировал русский язык, не без риска, пишет AFP.

«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ действовать… Чем больше вы будете нажимать, тем больше будет сопротивления», — цитирует Терехова издание и отмечает, что с ними он общается на украинском языке, а со своей командой по-русски.

Российские пропагандистские сайты опубликовали эту информацию под заголовками «Мэр Харькова: навязывание бойкота русского языка вызовет сопротивление» и «Мэр Харькова заявил о недопустимости навязывания бойкота русского языка».



Скрин: Игорь Терехов

Терехов в своем Telegram-канале заявил, что это «лживые и до боли примитивные выдумки российских пропагандистов».

«Все эти ИПСО рассчитаны ни на что иное, как на очередную провокацию языкового скандала и раскол внутри украинского общества, что всегда на руку врагу. Харьков — героический город. Украинский — единственный государственный язык. Наш родной язык. И начатая рф война только ускорила и без того неизбежный процесс сознательного перехода всех нас на общение на нем во всех сферах жизни», — отметил Терехов.

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