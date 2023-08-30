ИПСО РФ — Терехов о цитировании его комментария AFP о дерусификации в Харькове
Агентство Франс Пресс накануне опубликовало материал о дерусификации в Харькове, в котором приводит позицию мэра Игоря Терехова. Информацию распространили на российских пропагандистских порталах, и городской голова уже заявил о вражеской ИПСО.
Терехов, владеющий русским и украинским языками и в чьем патриотизме никто не сомневается, предостерегает от соблазна бойкота. По его словам, форсирование дерусификации в регионе, где так долго доминировал русский язык, не без риска, пишет AFP.
«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ действовать… Чем больше вы будете нажимать, тем больше будет сопротивления», — цитирует Терехова издание и отмечает, что с ними он общается на украинском языке, а со своей командой по-русски.
Российские пропагандистские сайты опубликовали эту информацию под заголовками «Мэр Харькова: навязывание бойкота русского языка вызовет сопротивление» и «Мэр Харькова заявил о недопустимости навязывания бойкота русского языка».
Скрин: Игорь Терехов
Терехов в своем Telegram-канале заявил, что это «лживые и до боли примитивные выдумки российских пропагандистов».
«Все эти ИПСО рассчитаны ни на что иное, как на очередную провокацию языкового скандала и раскол внутри украинского общества, что всегда на руку врагу. Харьков — героический город. Украинский — единственный государственный язык. Наш родной язык. И начатая рф война только ускорила и без того неизбежный процесс сознательного перехода всех нас на общение на нем во всех сферах жизни», — отметил Терехов.
Читайте также: Мэр Харькова Терехов выиграл апелляцию по использованию русского в соцсетях
Новости по теме:
Вы читали новость: «ИПСО РФ — Терехов о цитировании его комментария AFP о дерусификации в Харькове»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 07:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агентство Франс Пресс накануне опубликовало материал о дерусификации в Харькове, в котором приводит позицию мэра Игоря Терехова. Информацию распространили на российских пропагандистских порталах, и городской голова уже заявил о вражеской ИПСО.".