Розкрадача комунального майна викрили в Харкові
Фото: steelgroup.com.ua
34-річний чоловік у Харкові систематично викрадав нові сталеві труби різного діаметру. Протягом червня та липня він поцупив близько ста метрів майна комунального підприємства.
Злодія викрили та відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ, повідомив у зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Також він розповів, що за добу правоохоронці перевірили на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності 35 осіб та викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків.
Читайте також: Поцупив смартфон у транспорті: у Харкові затримали ймовірного крадія (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Розкрадача комунального майна викрили в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 09:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний чоловік у Харкові систематично викрадав нові сталеві труби різного діаметру. Протягом червня та липня він поцупив близько ста метрів майна комунального підприємства.".