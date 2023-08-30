Розкрадача комунального майна викрили в Харкові

34-річний чоловік у Харкові систематично викрадав нові сталеві труби різного діаметру. Протягом червня та липня він поцупив близько ста метрів майна комунального підприємства.

Злодія викрили та відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ, повідомив у зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також він розповів, що за добу правоохоронці перевірили на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності 35 осіб та викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків.