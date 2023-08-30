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Розкрадача комунального майна викрили в Харкові

Суспільство 09:24   30.08.2023
Олена Нагорна
Розкрадача комунального майна викрили в Харкові Фото: steelgroup.com.ua

34-річний чоловік у Харкові систематично викрадав нові сталеві труби різного діаметру. Протягом червня та липня він поцупив близько ста метрів майна комунального підприємства.

Злодія викрили та відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ, повідомив у зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також він розповів, що за добу правоохоронці перевірили на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності 35 осіб та викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 09:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний чоловік у Харкові систематично викрадав нові сталеві труби різного діаметру. Протягом червня та липня він поцупив близько ста метрів майна комунального підприємства.".