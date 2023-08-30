Расхитителя коммунального имущества разоблачили в Харькове
Фото: steelgroup.com.ua
34-летний мужчина в Харькове систематически похищал новые стальные трубы разного диаметра. В течение июня и июля он украл около ста метров имущества коммунального предприятия.
Вора разоблачили и открыли уголовное производство по ч.4 ст.185 (кража) УКУ, сообщил в сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также он рассказал, что за сутки правоохранители проверили на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности 35 человек и разоблачили трех граждан в незаконном обороте наркотиков.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 09:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний мужчина в Харькове систематически похищал новые стальные трубы разного диаметра. В течение июня и июля он украл около ста метров имущества коммунального предприятия.".