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З Харкова за тиждень вивезли понад 35 тисяч кубометрів сміття

Суспільство 22:04   08.09.2023
Оксана Якушко
З Харкова за тиждень вивезли понад 35 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 31 серпня по 6 вересня вивезло близько 36 тисяч куб. м побутових відходів.

Так, було вивезено 29,2 тис. куб. м ТПВ та 6,6 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, також протягом тижня комунальники продовжили проводити профілактичну роботу зі зменшення випадків неправильного паркування автомобілів та утворення стихійних сміттєзвалищ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 22:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 31 серпня по 6 вересня вивезло близько 36 тисяч куб. м побутових відходів.".