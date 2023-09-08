З Харкова за тиждень вивезли понад 35 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 31 серпня по 6 вересня вивезло близько 36 тисяч куб. м побутових відходів.

Так, було вивезено 29,2 тис. куб. м ТПВ та 6,6 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, також протягом тижня комунальники продовжили проводити профілактичну роботу зі зменшення випадків неправильного паркування автомобілів та утворення стихійних сміттєзвалищ.