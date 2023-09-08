Из Харькова за неделю вывезли более 35 тысяч кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 31 августа по 6 сентября вывезло около 36 тысяч куб. м бытовых отходов.

Так, было вывезено 29,2 тыс. куб. м ТБО и 6,6 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, кроме того, в течение недели коммунальщики продолжили проводить профилактическую работу по уменьшению случаев неправильной парковки автомобилей и образованию стихийных свалок.