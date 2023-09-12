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Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт

Суспільство 09:30   12.09.2023
Оксана Горун
Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт

У Змієві мерія пояснила, чому на туалет у приміщенні відділу освіти міськради необхідно витратити сотні тисяч.

Відеороликом та докладним коментарем про ремонтні роботи та стан будівлі пресслужба Зміївської міськради відреагувала на обурення в соцмережах.

“Ця будівля – одна з найстаріших у громаді, бо була побудована у другій половині 19 сторіччя. У деяких місцях її стіни вже вкривають величезні тріщини, а у приміщені санвузла – провалилася підлога, що спричинило відшарування цегляних перегородок. В аварійному стані знаходиться і стеля, з якої час від часу відвалюються шматки глини та бетону. Допоки нещасні випадки працівників відділу освіти оминали, але кожен похід до туалету вже становив велику небезпеку”, – стверджують у мерії.

Оскільки вартість ремонту не перевищувала 1,5 млн грн, міськрада без тендеру уклала безпосередньо договір з підрядниками.

Усі розрахунки щодо капітального ремонту санвузла знаходяться у відкритому доступі. Серед найбільших статей видатків – придбання будівельних матеріалів. Наразі будівельниками ще проводяться демонтажні роботи. Далі будуть виконані ремонт підлоги з гідроізоляцією, стін і стелі. Проведуть сантехнічні роботи з прокладанням нового трубопроводу і встановленням сантехніки, зробиться електроосвітлення та вентиляція, відремонтується система опалення. З урахуванням того обсягу робіт, який охоплює й демонтаж, і цін на будівельні матеріали, заявлену суму капітального ремонту у 622 тисячі гривень ніяк не можна назвати захмарною“, – вважають у Зміївській міськраді.

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Там також підкреслили, що рятують не лише санвузол для педагогів, а й саму будівлю, яка “представляє історичну цінність”.

Автор: Оксана Горун
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Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт
Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт
12.09.2023, 09:30

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 09:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Змієві мерія пояснила, чому на туалет у приміщенні відділу освіти міськради необхідно витратити сотні тисяч".