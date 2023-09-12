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Туалет для «районо» за 622 тыс грн: на Харьковщине показали скандальный ремонт

Общество 09:30   12.09.2023
Оксана Горун
Туалет для «районо» за 622 тыс грн: на Харьковщине показали скандальный ремонт Фото: скриншот

В Змиеве мэрия пояснила, почему на туалет в здании отдела образования горсовета необходимо потратить сотни тысяч.

Видеороликом и подробным комментарием о ремонтных работах и состоянии здания пресс-служба Змиевского горсовета отреагировала на возмущения в соцсетях.

«Это здание — одно из старейших в громаде, потому что было построено во второй половине XIX века. В некоторых местах его стены уже покрывают огромные трещины, а в помещении санузла – провалился пол, что привело к отслоению кирпичных перегородок. В аварийном состоянии находится и потолок, с которого иногда отваливаются куски глины и бетона. Пока несчастные случаи работников отдела образования обходили, но каждый поход в туалет уже представлял большую опасность», — утверждают в мэрии.

Так как стоимость ремонта не превышала 1,5 млн грн, горсовет без тендера заключил напрямую договор с подрядчиками.

«Все расчеты по капитальному ремонту санузла находятся в открытом доступе. Среди крупнейших статей расходов – приобретение строительных материалов. В настоящее время строителями еще проводятся демонтажные работы. Далее будут выполнены ремонт полов с гидроизоляцией, стен и потолка. Проведут сантехнические работы с прокладкой нового трубопровода и установкой сантехники, произведется электроосвещение и вентиляция, отремонтируется система отопления. С учетом того объема работ, который включает в себя и демонтаж, и цен на строительные материалы, заявленную сумму капитального ремонта в 622 тысяч гривен никак нельзя назвать заоблачной», — считают в Змиевском горсовете.

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Там также подчеркнули, что спасают не только санузел для педагогов, но и само здание, которое «представляет историческую ценность».

Автор: Оксана Горун
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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Змиеве мэрия пояснила, почему на туалет в здании отдела образования горсовета необходимо потратить сотни тысяч".