Звільнення Андріївки було б неможливим без харківської 92 ОШБр – журналіст

Журналіст Юрій Бутусов повідомив про подробиці битви за невелике, але принципово важливе село Андріївка під Бахмутом. Разом із 3-ю штурмовою бригадою ЗСУ населений пункт (вірніше місце, де він раніше знаходився) звільняли воїни харківської 92 ОШБр.

“3-тя штурмова бригада ЗСУ під командуванням полковника Андрія Білецького продемонструвала перевагу над росіянами в боєздатності, організації, управлінні. Це стало перемогою саме якості над кількістю. Перемога була б неможлива без ефективних дій приданих 3-й штурмовій підрозділів – частин 92-і механізованої бригади, прикордонників, стрілецького батальйону, кількох підрозділів ударних дронів, артилерійськоі підтримки сусідніх бригад та артилерії ОТУ”, – написав Бутусов у фейсбуці.

Він також повідомив про відчутні втрати командного складу окупантів у боях за населені пункти.

“Підтверджені втрати росіян тільки за останній місяць, які згодом будуть продемонстровані – командир 85-і мотострілецькоі бригади, начальник розвідки 72-і мотострілецькоі бригади, три командири батальйонів 72-і бригади, сотні солдат та офіцерів”, – зазначив Бутусов.

Він підкреслив, що росіяни “виносили 200-х та 300-х” з невеликого села на пів сотні будинків щодня.

ЗСУ у районі Адріївки протистояла ціла група різних військових частин РФ. Крім 72-ї бригади, це: 85-а і 57-а мотострілецька і 31-а десантно-штурмова бригади, підрозділи кадирівської гвардії “Ахмат”, 10-а бригада спецпризначенців ВС РФ, окремий розвідувальний батальйон ВДВ “Еспаньола” (який керував FPV-дронами), а також – авіація.

“У цих боях загинуло, на жаль, багато справжніх героїв і патріотів України. Ворог був потужний та не поступався ні у кількості військ, ні в кількості боєприпасів. Але втрати росіян в рази вище. Чому? 3-тя штурмова не проводила «м‘ясні штурми», а навпаки, створювала перевагу у маневрі вогнем, постійно покращувала ситуаційну обізнаність, ретельно будувала взаємодію та злагодженість, перегравала противника у тактиці та швидкості ухвалення рішень. Головним принципом було уникнути значних жертв особового складу та зберігати високий темп втрат противника”, – наголосив Бутусов.