Освобождение Андреевки было бы невозможно без харьковской 92 ОШБр — журналист

Журналист Юрий Бутусов сообщил подробности битвы за небольшое, но принципиально важное село Андреевка под Бахмутом. Вместе с 3-й штурмовой бригадой ВСУ населенный пункт (вернее место, где он раньше находился) освобождали воины харьковской 92 ОШБр.

«3-я штурмовая бригада ВСУ под командованием полковника Андрея Белецкого продемонстрировала преимущество над россиянами в боеспособности, организации, управлении. Это оказалось победой именно качества над количеством. Победа была бы невозможна без эффективных действий приданных 3-й штурмовой подразделений – частей 92-й механизированной бригады, пограничников, стрелкового батальона, нескольких подразделений ударных дронов, артиллерийской поддержки соседних бригад и артиллерии ОТУ», — написал Бутусов в facebook.

Он также сообщил об ощутимых потерях командного состава оккупантов в боях за населенных пункт.

«Подтвержденные потери россиян только за последний месяц, которые впоследствии будут продемонстрированы – командир 85-й мотострелковой бригады, начальник разведки 72-й мотострелковой бригады, три командира батальонов 72-й бригады, сотни солдат и офицеров», — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что россияне «выносили 200-х и 300-х» из небольшой деревушки на полсотни домов каждый день.

ВСУ в районе Адреевки противостояла целая группа различных военных частей РФ. Помимо 72-й бригады, это: 85-я и 57-я мотострелковые и 31-я десантно-штурмовая бригады, подразделения кадыровской гвардии «Ахмат», 10-я бригада спецназа ВС РФ, отдельный разведывательный батальон ВДВ «Эспаньола» (управлявший FPV-дронами), а также — авиация.

«В этих боях погибли, к сожалению, многие настоящие герои и патриоты Украины. Враг был мощным и не уступал ни в количестве войск ни в количестве боеприпасов. Но потери россиян в разы выше. Почему? 3-я штурмовая не проводила «мясные штурмы», а наоборот, создавала преимущество в маневре огнем, постоянно улучшала ситуационную осведомленность, тщательно строила взаимодействие и слаженность, переигрывала противника в тактике и скорости принятия решений. Главным принципом было избежать значительных жертв личного состава и сохранять высокий темп потерь противника», — подчеркнул Юрий Бутусов.