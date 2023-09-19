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Скільки мешканців Харківщини платять за розподіл газу: статистика

Суспільство 10:35   19.09.2023
Оксана Горун
Скільки мешканців Харківщини платять за розподіл газу: статистика

В умовах повномасштабного вторгнення РФ оплата різних комунальних послуг у Харківській області відбувається не найкращим чином. Нове підприємство, що відповідає за розподіл газу, привело актуальні дані.

“Понад 400 тисяч родин Харкова та області своєчасно оплачують за розподіл газу. Після змін газорозподільних компаній, вже понад 400 тисяч родин Харкова й області оплатили за розподіл газу за реквізитами філій національного оператора мереж Харківської філії та Харківської міській філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”, повідомила пресслужба харківської філії “Газмережі”.

Газовики наголосили, що продовжують виконувати свою роботу. Зокрема, за 2,5 місяці обстежили 2,2 тис. кілометрів газопроводів та провели різноманітні відновлювальні роботи у 15 населених пунктах області.

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“У Харкові газовики оперативно усували пошкодження від влучань снарядів на газовій системі, у найкоротші терміни відновили газопостачання до найбільш постраждалих та густонаселених мікрорайонів міста, зокрема на Північній Салтівці, Обрію, Великій Данилівці та в центрі міста”, – зазначили на підприємстві.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В умовах повномасштабного вторгнення РФ оплата різних комунальних послуг у Харківській області відбувається не найкращим чином. Нове підприємство, що відповідає за розподіл газу, привело актуальні дані".