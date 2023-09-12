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Як харків’янам переконатися у зарахуванні платежу за розподіл газу

Суспільство 10:15   12.09.2023
Оксана Горун
Як харків’янам переконатися у зарахуванні платежу за розподіл газу

Після зміни всіх постачальників послуг газопостачання в області у багатьох жителів виникли питання, кому та скільки платити, а також – як переконатись, що платежі доходять до адресата. Що робити, повідомило нове підприємство, яке відповідає за розподіл газу, – “Газмережі”.

“З липня оплата за розподіл газу здійснюється споживачами на банківські реквізити Харківської філії “Газмережі”. Крім боргів, що виникли у минулі періоди перед АТ “Харківгаз”, – нагадали у фейсбуці підприємства. – Якщо споживач неправильно вказав отримувача платежу, кошти не надходять на його особовий рахунок, а власник домоволодіння отримує рахунок із боргом за розподіл газу”.

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Перевірити правильність реквізитів та переконатися, що платіж дійшов, можна онлайн. Для цього необхідно зробити таку послідовність дій:

1️⃣ Зареєструвати особистий кабінет на сайті “Газмереж”.

2️⃣ На головній сторінці кабінету завантажити електронний рахунок за розподіл газу.

3️⃣ Оплатити послугу зручним способом.

4️⃣ Через 3-5 днів у розділі кабінету “Історія розрахунків” проконтролювати надходження оплати.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після зміни всіх постачальників послуг газопостачання в області у багатьох жителів виникли питання, кому та скільки платити, а також – як переконатись, що платежі доходять до адресата. Що робити, повідомило нове підприємство, яке відповідає за розподіл газу, – “Газмережі”".