Як харків’янам переконатися у зарахуванні платежу за розподіл газу

Після зміни всіх постачальників послуг газопостачання в області у багатьох жителів виникли питання, кому та скільки платити, а також – як переконатись, що платежі доходять до адресата. Що робити, повідомило нове підприємство, яке відповідає за розподіл газу, – “Газмережі”.

“З липня оплата за розподіл газу здійснюється споживачами на банківські реквізити Харківської філії “Газмережі”. Крім боргів, що виникли у минулі періоди перед АТ “Харківгаз”, – нагадали у фейсбуці підприємства. – Якщо споживач неправильно вказав отримувача платежу, кошти не надходять на його особовий рахунок, а власник домоволодіння отримує рахунок із боргом за розподіл газу”.

Перевірити правильність реквізитів та переконатися, що платіж дійшов, можна онлайн. Для цього необхідно зробити таку послідовність дій:

1️⃣ Зареєструвати особистий кабінет на сайті “Газмереж”.

2️⃣ На головній сторінці кабінету завантажити електронний рахунок за розподіл газу.

3️⃣ Оплатити послугу зручним способом.

4️⃣ Через 3-5 днів у розділі кабінету “Історія розрахунків” проконтролювати надходження оплати.