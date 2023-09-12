Как харьковчанам убедиться в зачислении платежа за распределение газа
После смены всех поставщиков услуг газоснабжения в области у многих жителей возникли вопросы, кому и сколько платить, а также — как убедиться, что платежи доходят до адресата. Что делать, сообщило новое предприятие, отвечающее за распределение газа, — «Газсети».
«С июля оплата за распределение газа производится потребителями на банковские реквизиты Харьковского филиала «Газсети». Кроме долгов, возникших в прошлые периоды перед АО «Харьковгаз», — напомнили в facebook предприятия. — Если потребитель неправильно указал получателя платежа, средства не поступают на его лицевой счет, а владелец домовладения получает счет с долгом за распределение газа».
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Проверить правильность реквизитов и убедиться, что платеж дошел, можно онлайн. Для этого необходимо произвести такую последовательность действий:
1️⃣ Зарегистрировать личный кабинет на сайте «Газсетей».
2️⃣ На главной странице кабинета скачать электронный счет за распределение газа.
3️⃣ Оплатить услугу удобным способом.
4️⃣ Через 3-5 дней в разделе кабинета «История расчетов» проконтролировать поступление оплаты.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После смены всех поставщиков услуг газоснабжения в области у многих жителей возникли вопросы, кому и сколько платить, а также — как убедиться, что платежи доходят до адресата. Что делать, сообщило новое предприятие, отвечающее за распределение газа, — «Газсети»".