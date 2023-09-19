Сколько жителей Харьковщины платят за распределение газа: статистика
В условиях полномасштабного вторжения РФ оплата различных коммунальных услуг в Харьковской области происходит не лучшим образом. Новое предприятие, отвечающее за распределение газа, привело свежие данные.
«Более 400 тысяч семей Харькова и области своевременно оплачивают распределение газа. После изменений газораспределительных компаний уже более 400 тысяч семей Харькова и области оплатили распределение газа по реквизитам филиалов национального оператора сетей харьковского филиала и харьковского городского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», — сообщила пресс-служба харьковского филиала «Газсети».
Газовики подчеркнули, что продолжают делать свою работу. В частности, за 2,5 месяца обследовали 2,2 тыс. километров газопроводов и провели различные восстановительных работы в 15 населенных пунктах области.
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«В Харькове газовики оперативно устраняли повреждения от попаданий снарядов на газовой системе, в кратчайшие сроки возобновили газоснабжение наиболее пострадавших и густонаселенных микрорайонов города, в частности на Северной Салтовке, Горизонте, Большой Даниловке и в центре города», — отметили на предприятии.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В условиях полномасштабного вторжения РФ оплата различных коммунальных услуг в Харьковской области происходит не лучшим образом. Новое предприятие, отвечающее за распределение газа, привело свежие данные".