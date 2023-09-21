Робітнику Харківського метрополітену дали 12 років за “злив” позицій ЗСУ – ХАЦ

Київський райсуд Харкова визнав винним електромеханіка КП “Харківський метрополітен” у передачі інформації представнику ГРУ РФ щодо розташування та переміщення підрозділів ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ) та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на вирок суду від 18 вересня.

За даними порталу “Судова влада”, повідомляють активісти, йдеться про Сергія Кравченка, який працював у депо “Салтівське”.

“Як з’ясувало слідство, торік Кравченко у вайбері перейшов за гіперпосиланням у телеграм-бот. Після чого з ним за допомогою смс-повідомлень зв`язалась особа, яка представилась військовослужбовцем збройних сил РФ та попросила Кравченка надавати координати місць розташування військових ЗСУ, на що той погодився. Як зазначається у вироку суду, із Кравченком зв’язувався командир роти однієї з військових частин ГРУ РФ”, – пише ХАЦ.

Зазначається, що протягом червня-серпня минулого року Кравченко передав дані про розташування підрозділів та техніки ЗСУ у різних мікрорайонах Салтівки, на одній із залізничних станцій Харкова, а також у Харківському районі, після чого військові збройних формувань РФ здійснювали обстріли.

На суді Кравченко своєї провини не визнав. Він стверджував, що передавав у чат-бот вже нібито оприлюднену в інших телеграм-каналах інформацію, щоб “уберегти депо і співробітників від обстрілів у відповідь”.

“Кравченко стверджує, що про заборону надання не оприлюдненої публічно інформації не знав, кому саме її надає не розумів, а тому пропозиція надсилати дані про розташування позицій ЗСУ не здалась йому дивною”, – пишуть активісти.

При цьому, як з’ясувалося, у листуванні чоловік висловлював думку, що наступати на Харків краще по вулиці Гвардійців-Широнінців.