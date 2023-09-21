Работнику Харьковского метрополитена дали 12 лет за «слив» позиций ВСУ — ХАЦ
Киевский райсуд Харькова признал виновным электромеханика КП «Харьковский метрополитен» в передаче информации представителю ГРУ РФ о расположении и перемещении подразделений ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УКУ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на приговор суда от 18 сентября.
Согласно данным портала «Судебная власть», сообщают активисты, речь идет о Сергее Кравченко, который работал в депо «Салтовское».
«Как выяснило следствие, в прошлом году Кравченко в Viber перешел по гиперссылке в Telegram-бот. После чего с ним с помощью смс-сообщений связался человек, который представился военнослужащим вооруженных сил РФ и попросил Кравченко предоставлять координаты мест расположения военных ВСУ, на что тот согласился. Как отмечается в приговоре суда, с Кравченко связывался командир роты одной из воинских частей ГРУ РФ», — пишет ХАЦ.
Отмечается, что в течение июня-августа прошлого года Кравченко передал данные о расположении подразделений и техники ВСУ в разных микрорайонах Салтовки, на одной из железнодорожных станций Харькова, а также в Харьковском районе, после чего военные вооруженных формирований РФ осуществляли обстрелы.
На суде Кравченко свою вину не признал. Он утверждал, что передавал в чат-бот уже якобы обнародованную в других Telegram-каналах информацию, чтобы «уберечь депо и сотрудников от ответных обстрелов».
«Кравченко утверждает, что о запрете предоставления не обнародованной публично информации не знал, кому именно ее предоставляет не понимал, а потому предложение присылать данные о расположении позиций ВСУ не показалось ему странным», — пишут активисты.
Однако, как выяснилось, в переписке мужчина выражал мнение, что наступать на Харьков лучше по улице Гвардейцев-Широнинцев.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 23:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова признал виновным электромеханика КП «Харьковский метрополитен» в передаче информации представителю ГРУ РФ о расположении и перемещении подразделений ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УКУ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.".