У метро Харкова поліція відібрала в чоловіка гранату

На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці знайшли у 31-річного чоловіка гранату Ф-1.

Проводяться першочергові слідчі дії, повідомляється у зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.

На ще одній станції метро, “Академіка Барабашова”, працівники поліції виявили 37-річного харків’янина, який з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Про нього повідомили ініціатору розшуку.

Також протягом доби правоохоронці Харківщини перевірили 80 осіб на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності та викрили чотирьох водіїв у стані сп’яніння.