У метро Харкова поліція відібрала в чоловіка гранату
На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці знайшли у 31-річного чоловіка гранату Ф-1.
Проводяться першочергові слідчі дії, повідомляється у зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.
На ще одній станції метро, “Академіка Барабашова”, працівники поліції виявили 37-річного харків’янина, який з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Про нього повідомили ініціатору розшуку.
Також протягом доби правоохоронці Харківщини перевірили 80 осіб на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності та викрили чотирьох водіїв у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 11:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці знайшли у 31-річного чоловіка гранату Ф-1.".