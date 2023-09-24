В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату

На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители нашли у 31-летнего мужчины гранату Ф-1.

Проводятся первоочередные следственные действия, сообщается в сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На еще одной станции метро, «Академика Барабашова», работники полиции обнаружили 37-летнего харьковчанина, который с 2016 года разыскивался за совершение кражи. О нем сообщили инициатору розыска.

Также в течение суток правоохранители Харьковщины проверили 80 человек на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности и разоблачили четырех водителей в состоянии опьянения.

Читайте также: На въезде в Харьков остановили молодого человека с гранатами