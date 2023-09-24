В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату
Иллюстративное фото
На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители нашли у 31-летнего мужчины гранату Ф-1.
Проводятся первоочередные следственные действия, сообщается в сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На еще одной станции метро, «Академика Барабашова», работники полиции обнаружили 37-летнего харьковчанина, который с 2016 года разыскивался за совершение кражи. О нем сообщили инициатору розыска.
Также в течение суток правоохранители Харьковщины проверили 80 человек на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности и разоблачили четырех водителей в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 11:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители нашли у 31-летнего мужчины гранату Ф-1.".