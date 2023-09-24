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В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату

Происшествия 11:17   24.09.2023
Елена Нагорная
В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату Иллюстративное фото

На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители нашли у 31-летнего мужчины гранату Ф-1.

Проводятся первоочередные следственные действия, сообщается в сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На еще одной станции метро, «Академика Барабашова», работники полиции обнаружили 37-летнего харьковчанина, который с 2016 года разыскивался за совершение кражи. О нем сообщили инициатору розыска.

Также в течение суток правоохранители Харьковщины проверили 80 человек на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности и разоблачили четырех водителей в состоянии опьянения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Проспект Гагарина» в Харькове правоохранители нашли у 31-летнего мужчины гранату Ф-1.".