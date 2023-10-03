Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року
Фото: ХОВА
Енергетики частково заживили село Курулька Барвінківської громади Ізюмського району на Харківщині, де внаслідок ворожих обстрілів світло зникло у квітні 2022 року.
До початку повномасштабного вторгнення РФ у селі було 75 житлових будинків, повідомили у ХОВА. Роботи в населеному пункті розпочалися влітку, після того, як сапери розмінували ЛЕП.
«Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів проводу високовольтної лінії 10 кВ. По мережах 0,4 кВ протяжністю 7 кілометрів, які були зруйновані повністю, потрібно ще замінити близько 60 опор», – додали в ХОВА.
Повністю заживити споживачів у селі енергетики планують до кінця жовтня.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики частково заживили село Курулька Барвінківської громади Ізюмського району на Харківщині, де внаслідок ворожих обстрілів світло зникло у квітні 2022 року.".