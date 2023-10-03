Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року

Суспільство 13:50   03.10.2023
Вікторія Яковенко
Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року Фото: ХОВА

Енергетики частково заживили село Курулька Барвінківської громади Ізюмського району на Харківщині, де внаслідок ворожих обстрілів світло зникло у квітні 2022 року.

До початку повномасштабного вторгнення РФ у селі було 75 житлових будинків, повідомили у ХОВА. Роботи в населеному пункті розпочалися влітку, після того, як сапери розмінували ЛЕП.

«Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів проводу високовольтної лінії 10 кВ. По мережах 0,4 кВ протяжністю 7 кілометрів, які були зруйновані повністю, потрібно ще замінити близько 60 опор», – додали в ХОВА.

Повністю заживити споживачів у селі енергетики планують до кінця жовтня.

01

02
Фото: ХОВА

Читайте також: 100% електромереж було пошкоджено: ще одне село на Харківщині заживили (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року
Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року
03.10.2023, 13:50
538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
02.10.2023, 18:11
У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води
У Чугуєві на Харківщині у середу не буде води
03.10.2023, 13:21
Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року
Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року
03.10.2023, 13:06
Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла
Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла
03.10.2023, 12:24
Як українські снайпери полюють на росіян попри тепловізори і дрони
Як українські снайпери полюють на росіян попри тепловізори і дрони
03.10.2023, 12:38

Новини за темою:

09:42
На об’єктах енергетики в Україні збудували захисні споруди – Кудрицький
11:37
На Борівщині другу добу немає світла: коли повернуть електрику (оновлено)
13:36
До найбільшого населеного пункту Ізюмського району частково повернули світло
13:36
Понад рік без світла: в звільнене село на Ізюмщині повернули електрику

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики частково заживили село Курулька Барвінківської громади Ізюмського району на Харківщині, де внаслідок ворожих обстрілів світло зникло у квітні 2022 року.".