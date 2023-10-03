Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року

Енергетики частково заживили село Курулька Барвінківської громади Ізюмського району на Харківщині, де внаслідок ворожих обстрілів світло зникло у квітні 2022 року.

До початку повномасштабного вторгнення РФ у селі було 75 житлових будинків, повідомили у ХОВА. Роботи в населеному пункті розпочалися влітку, після того, як сапери розмінували ЛЕП.

«Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів проводу високовольтної лінії 10 кВ. По мережах 0,4 кВ протяжністю 7 кілометрів, які були зруйновані повністю, потрібно ще замінити близько 60 опор», – додали в ХОВА.

Повністю заживити споживачів у селі енергетики планують до кінця жовтня.