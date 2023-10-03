Свет возвращают в село на Изюмщине, где электричества не было 1,5 года

Энергетики частично запитали село Курулька Барвинковской громады Изюмского района в Харьковской области, где в результате вражеских обстрелов свет исчез в апреле 2022 года.

До начала полномасштабного вторжения РФ в селе было 75 жилых домов, сообщили в ХОВА. Работы в населенном пункте начались летом, после того как саперы разминировали ЛЭП.

«Энергетикам пришлось заменить 12 опор и 10 км провода высоковольтной линии 10 кВ. По сетям 0,4 кв протяженностью 7 километров, которые были полностью разрушены, нужно еще заменить около 60 опор», — добавили в ХОВА.

Полностью запитать потребителей в селе энергетики планируют до конца октября.